Zimmer Biomet Μισθοί

Ο μισθός της Zimmer Biomet κυμαίνεται από $50,736 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $197,985 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zimmer Biomet . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025