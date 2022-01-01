Κατάλογος Εταιρειών
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Μισθοί

Ο μισθός της Zimmer Biomet κυμαίνεται από $50,736 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $197,985 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zimmer Biomet. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $100K

Μηχανικός Ποιότητας

Πωλήσεις
Median $85K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$124K

Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $105K
Επιστήμονας Δεδομένων
$78.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$66.1K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$177K
Μηχανικός Λογισμικού
$198K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$102K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$50.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zimmer Biomet είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $197,985. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zimmer Biomet είναι $101,000.

