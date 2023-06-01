Zilliz Μισθοί

Ο μισθός της Zilliz κυμαίνεται από $120,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $423,870 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zilliz . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025