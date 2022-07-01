Κατάλογος Εταιρειών
Zilliant
Zilliant Μισθοί

Ο μισθός της Zilliant κυμαίνεται από $98,980 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $171,638 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zilliant. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$99K
Επιτυχία Πελατών
$172K
Μηχανικός Λογισμικού
$165K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zilliant είναι Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $171,638. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zilliant είναι $165,051.

