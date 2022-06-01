Zeta Global Μισθοί

Ο μισθός της Zeta Global κυμαίνεται από $6,636 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $392,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zeta Global . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025