Zeta Global
Zeta Global Μισθοί

Ο μισθός της Zeta Global κυμαίνεται από $6,636 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $392,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zeta Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $62.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$136K
Επιστήμονας Δεδομένων
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$6.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$115K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$392K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zeta Global είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $392,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zeta Global είναι $88,740.

