ZestMoney Μισθοί

Ο μισθός της ZestMoney κυμαίνεται από $25,280 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $114,270 για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZestMoney . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025