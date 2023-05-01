ZenBusiness Μισθοί

Ο μισθός της ZenBusiness κυμαίνεται από $105,470 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $175,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZenBusiness . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025