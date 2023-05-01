Κατάλογος Εταιρειών
ZenBusiness
ZenBusiness Μισθοί

Ο μισθός της ZenBusiness κυμαίνεται από $105,470 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $175,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZenBusiness. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αναλυτής Δεδομένων
$131K
Μάρκετινγκ
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Προϊόντος
$154K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$159K
Διαχειριστής Έργων
$150K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ZenBusiness είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $175,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ZenBusiness είναι $152,236.

