Z Holdings Μισθοί

Ο μισθός της Z Holdings κυμαίνεται από $43,619 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $74,625 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Z Holdings . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025