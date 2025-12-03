Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Yext κυμαίνεται από $162K ανά year για T2 έως $195K ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $150K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yext. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Yext, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
