Κατάλογος Εταιρειών
YCH Group
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Έργων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Έργων

YCH Group Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Indonesia στην YCH Group κυμαίνεται από IDR 296.03M έως IDR 429.6M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της YCH Group. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Έργων υποβολές στην YCH Group για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη YCH Group?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Έργων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην YCH Group in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 429,604,673. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην YCH Group για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Indonesia είναι IDR 296,030,110.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την YCH Group

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Databricks
  • Google
  • Spotify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.