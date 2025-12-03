Κατάλογος Εταιρειών
Yara International
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

Yara International Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Spain στην Yara International κυμαίνεται από €49.4K έως €70.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yara International. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$64.6K - $76.6K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων υποβολές στην Yara International για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Yara International?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Yara International in Spain φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €70,197. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Yara International για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Spain είναι €49,443.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Yara International

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yara-international/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.