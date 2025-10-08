Yandex Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Russia στην Yandex κυμαίνεται από RUB 2.62M ανά year για G14 έως RUB 19.09M ανά year για G19. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Russia ανέρχεται σε RUB 4.26M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yandex. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους G14 ( Αρχάριο Επίπεδο ) RUB 2.62M RUB 2.46M RUB 160K RUB 0 G15 RUB 2.53M RUB 2.44M RUB 0 RUB 83.3K G16 RUB 3.7M RUB 3.34M RUB 145K RUB 218K G17 RUB 5.71M RUB 4.17M RUB 925K RUB 609K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Yandex, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.

