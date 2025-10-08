Yandex Μηχανικός Λογισμικού Backend Μισθοί στη Greater Minsk

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in Greater Minsk στην Yandex κυμαίνεται από BYN 43.4K ανά year για G14 έως BYN 209K ανά year για G17. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Minsk ανέρχεται σε BYN 94K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yandex. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους G14 ( Αρχάριο Επίπεδο ) BYN 43.4K BYN 42.1K BYN 16.7 BYN 1.3K G15 BYN 103K BYN 95.7K BYN 684.1 BYN 6.2K G16 BYN 151K BYN 129K BYN 173.5 BYN 21.7K G17 BYN 209K BYN 169K BYN 0 BYN 40.7K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Yandex, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Yandex ?

