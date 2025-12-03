Κατάλογος Εταιρειών
Yadro
Yadro Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού στην Yadro κυμαίνεται από RUB 1.99M έως RUB 2.82M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yadro. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$28.9K - $34.2K
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$25.4K$28.9K$34.2K$36.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Yadro?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Yadro φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 2,823,982. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Yadro για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού είναι RUB 1,989,065.

