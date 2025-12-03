Κατάλογος Εταιρειών
XYZ Robotics
XYZ Robotics Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United Kingdom στην XYZ Robotics κυμαίνεται από £58.4K έως £83.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XYZ Robotics. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$89.4K - $105K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$78K$89.4K$105K$111K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην XYZ Robotics, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην XYZ Robotics in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £83,257. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XYZ Robotics για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United Kingdom είναι £58,351.

