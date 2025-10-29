Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India στην XPO Logistics κυμαίνεται από ₹12.15M έως ₹17.24M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XPO Logistics. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹13.8M - ₹16.34M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹12.15M₹13.8M₹16.34M₹17.24M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην XPO Logistics in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹17,243,920. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XPO Logistics για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India είναι ₹12,145,717.

