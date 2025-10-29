Κατάλογος Εταιρειών
XPO Logistics
XPO Logistics Διευθυντής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προγραμμάτων in United States στην XPO Logistics κυμαίνεται από $77.3K έως $108K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XPO Logistics. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$82.8K - $97.5K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$77.3K$82.8K$97.5K$108K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη XPO Logistics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προγραμμάτων στην XPO Logistics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $107,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XPO Logistics για τον ρόλο Διευθυντής Προγραμμάτων in United States είναι $77,280.

