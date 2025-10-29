Κατάλογος Εταιρειών
XPO Logistics
XPO Logistics Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States στην XPO Logistics κυμαίνεται από $46.2K έως $63.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XPO Logistics. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$50.1K - $59.4K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$46.2K$50.1K$59.4K$63.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη XPO Logistics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην XPO Logistics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $63,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XPO Logistics για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States είναι $46,200.

