Xperi
Xperi Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India στην Xperi ανέρχεται σε ₹6.5M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Xperi. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹6.5M
Επίπεδο
SDM 3
Βάση
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Μπόνους
₹780K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Xperi?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Xperi, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Xperi in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹8,296,672. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Xperi για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India είναι ₹6,848,115.

