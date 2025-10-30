Κατάλογος Εταιρειών
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην XPENG Motors 小鹏汽车 ανέρχεται σε $300K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XPENG Motors 小鹏汽车. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Μισθός
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Σύνολο ανά έτος
$300K
Επίπεδο
L5
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$100K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη XPENG Motors 小鹏汽车?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην XPENG Motors 小鹏汽车, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην XPENG Motors 小鹏汽车 in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $430,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XPENG Motors 小鹏汽车 για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $280,000.

Άλλοι Πόροι