Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in China στην XPENG Motors 小鹏汽车 κυμαίνεται από CN¥245K έως CN¥348K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XPENG Motors 小鹏汽车. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥279K - CN¥330K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην XPENG Motors 小鹏汽车, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην XPENG Motors 小鹏汽车 in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥348,473. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XPENG Motors 小鹏汽车 για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in China είναι CN¥245,446.

