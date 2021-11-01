Xiaomi Μισθοί

Ο μισθός της Xiaomi κυμαίνεται από $19,587 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $522,375 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Xiaomi . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025