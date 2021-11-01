Xiaomi Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Xiaomi κυμαίνεται από $19,587 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $522,375 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Xiaomi. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $43.6K
Λογιστής
$49.8K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$124K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$106K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$24.1K
Μηχανικός Υλικού
$56.5K
Μάρκετινγκ
$197K
Διαχειριστής Προϊόντος
$69.8K
Διαχειριστής Έργων
$45.3K
Πωλήσεις
$51.3K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$19.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$522K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$236K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$47.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Xiaomi薪资最高的职位是Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level，年度总薪酬为$522,375。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Xiaomi的年度总薪酬中位数为$53,899。

Άλλοι Πόροι