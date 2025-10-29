Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada στην Xero ανέρχεται σε CA$201K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Xero. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$201K
Επίπεδο
Βάση
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Xero?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Xero, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Xero in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$233,126. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Xero για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada είναι CA$200,900.

