Κατάλογος Εταιρειών
Xero
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Πωλήσεις

  • Όλοι οι Μισθοί Πωλήσεις

Xero Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in Singapore στην Xero κυμαίνεται από SGD 99.1K έως SGD 135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Xero. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Πωλήσεις υποβολές στην Xero για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+SGD 75.5K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Xero, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Πωλήσεις προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Xero in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 135,199. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Xero για τον ρόλο Πωλήσεις in Singapore είναι SGD 99,068.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Xero

Σχετικές Εταιρείες

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι