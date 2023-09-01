Κατάλογος Εταιρειών
Xe.com
Xe.com Μισθοί

Ο μισθός της Xe.com κυμαίνεται από $54,170 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $58,133 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Xe.com. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $58.1K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$54.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Xe.com είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $58,133. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Xe.com είναι $56,151.

