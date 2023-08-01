X1 Card Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της X1 Card είναι $150,750 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της X1 Card . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025