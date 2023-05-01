Κατάλογος Εταιρειών
Wrk Μισθοί

Ο μισθός της Wrk κυμαίνεται από $69,589 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $109,065 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wrk. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$69.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Πωλήσεις
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
$73.3K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wrk είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $109,065. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wrk είναι $88,150.

