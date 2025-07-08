Wrike Μισθοί

Ο μισθός της Wrike κυμαίνεται από $10,455 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $82,867 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wrike . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025