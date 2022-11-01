Wrapbook Μισθοί

Ο μισθός της Wrapbook κυμαίνεται από $106,788 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $234,600 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wrapbook . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025