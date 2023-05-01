Wpromote Μισθοί

Ο μισθός της Wpromote κυμαίνεται από $73,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $112,933 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wpromote . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025