WP Engine Μισθοί

Ο μισθός της WP Engine κυμαίνεται από $41,790 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $230,145 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της WP Engine. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $144K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $179K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ανθρώπινοι Πόροι
$189K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$41.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$100K
Διαχειριστής Προϊόντος
$230K
Προσελκυστής Προσωπικού
$121K
Πωλήσεις
$61.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην WP Engine είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $230,145. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην WP Engine είναι $120,600.

