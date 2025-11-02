Workday Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Workday κυμαίνεται από $139K ανά year για P1 έως $579K ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $265K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Workday. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer (SWE) I ( Αρχάριο Επίπεδο ) $139K $120K $12.7K $7.2K P2 SWE II $165K $135K $21.2K $8.8K P3 SWE III $222K $165K $46.8K $9.3K P4 Senior SWE $294K $205K $70.6K $18.1K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Workday, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Workday ?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι Υποβολή Νέου Τίτλου