Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Workday κυμαίνεται από $143K ανά year για P1 έως $501K ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $266K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Workday. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Workday, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)