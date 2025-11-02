Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διαφημιστικός Συντάκτης in United Kingdom στην Workday κυμαίνεται από £63.6K έως £88.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Workday. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Workday, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαφημιστικός Συντάκτης στην Workday in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £88,569. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Workday για τον ρόλο Διαφημιστικός Συντάκτης in United Kingdom είναι £63,588.

