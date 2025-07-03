Κατάλογος Εταιρειών
Wittur Elevator Components
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Wittur Elevator Components Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Wittur Elevator Components είναι $65,398 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wittur Elevator Components. Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανολόγος Μηχανικός
$65.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wittur Elevator Components είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $65,398. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wittur Elevator Components είναι $65,398.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Wittur Elevator Components

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Uber
  • Dropbox
  • Netflix
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/wittur-elevator-components/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.