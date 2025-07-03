Wittur Elevator Components Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Wittur Elevator Components είναι $65,398 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wittur Elevator Components . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025