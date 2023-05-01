Κατάλογος Εταιρειών
WisdomTree
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

WisdomTree Μισθοί

Ο μισθός της WisdomTree κυμαίνεται από $85,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $338,300 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της WisdomTree. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Διοικητικός Βοηθός
$85.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$151K
Αναλυτής Δεδομένων
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$338K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην WisdomTree είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $338,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην WisdomTree είναι $119,093.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την WisdomTree

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Uber
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι