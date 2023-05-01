WisdomTree Μισθοί

Ο μισθός της WisdomTree κυμαίνεται από $85,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $338,300 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της WisdomTree . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025