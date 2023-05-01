Willow Μισθοί

Ο μισθός της Willow κυμαίνεται από $24,477 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Ιδρυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Willow . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025