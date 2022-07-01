Κατάλογος Εταιρειών
Wildlife Studios Μισθοί

Ο μισθός της Wildlife Studios κυμαίνεται από $19,813 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $767,820 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wildlife Studios. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $19.8K

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $108K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αναλυτής Δεδομένων
$39.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$177K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$23.2K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$768K
Διαχειριστής Προϊόντος
$26.1K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$105K
Διαχειριστής Έργων
$130K
Προσελκυστής Προσωπικού
$22.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$23.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wildlife Studios είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $767,820. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wildlife Studios είναι $41,538.

Άλλοι Πόροι