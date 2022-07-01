Wildlife Studios Μισθοί

Ο μισθός της Wildlife Studios κυμαίνεται από $19,813 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $767,820 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wildlife Studios . Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025