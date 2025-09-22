Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Brazil στην WEX κυμαίνεται από R$118K ανά year για Software Engineer II έως R$168K ανά year για Software Engineer III. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Brazil ανέρχεται σε R$153K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της WEX. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
