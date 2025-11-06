Κατάλογος Εταιρειών
Western Union
Western Union Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη India

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Western Union ανέρχεται σε ₹2.72M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Western Union. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.72M
Επίπεδο
-
Βάση
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹210K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Western Union?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Western Union in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,262,392. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Western Union για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹2,514,287.

Άλλοι Πόροι