West Health
West Health Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην West Health κυμαίνεται από $131K έως $190K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της West Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$149K - $173K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$131K$149K$173K$190K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη West Health?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην West Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $190,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην West Health για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $131,200.

Άλλοι Πόροι