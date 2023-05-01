WEKA Μισθοί

Ο μισθός της WEKA κυμαίνεται από $145,884 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $323,375 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της WEKA . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025