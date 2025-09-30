Κατάλογος Εταιρειών
Waymo
Waymo Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Waymo ανέρχεται σε $950K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Waymo. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
Σύνολο ανά έτος
$950K
Επίπεδο
L7
Βάση
$350K
Stock (/yr)
$500K
Μπόνους
$100K
Έτη στην εταιρεία
9 Έτη
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Waymo?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
WMU

Στην Waymo, τα WMUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Waymo in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $1,114,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Waymo για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in San Francisco Bay Area είναι $926,500.

