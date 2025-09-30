Waymo Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Warsaw Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area στην Waymo κυμαίνεται από PLN 80.1K ανά year για L3 έως PLN 97.1K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Warsaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 87K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Waymo. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L3 ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών WMU Στην Waymo, τα WMUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) WMUs are Waymo's version of RSUs

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Waymo ?

