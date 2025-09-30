Κατάλογος Εταιρειών
Waymo
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προϊόντος

  • San Francisco Bay Area

Waymo Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in San Francisco Bay Area στην Waymo ανέρχεται σε $418K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Waymo. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$418K
Επίπεδο
L5
Βάση
$233K
Stock (/yr)
$150K
Μπόνους
$35K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Waymo?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
WMU

Στην Waymo, τα WMUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Διαχειριστής Προϊόντος en Waymo in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $575,791. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Waymo para el puesto de Διαχειριστής Προϊόντος in San Francisco Bay Area es $393,000.

