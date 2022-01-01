Κατάλογος Εταιρειών
Waymo
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Waymo Μισθοί

Ο μισθός της Waymo κυμαίνεται από $59,623 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $950,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Waymo. Τελευταία ενημέρωση: 8/27/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Συστημάτων

Ερευνητής Επιστήμονας

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Επιστήμονας Δεδομένων
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Μηχανικός Υλικού
L5 $394K
L6 $479K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $418K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $950K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $194K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $145K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $173K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $378K
Λογιστής
$98K

Τεχνικός Λογιστής

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$358K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$392K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$510K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$390K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$265K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$59.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$209K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$118K
Διαχειριστής Έργων
$543K
Ερευνητής UX
$125K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
WMU

Στην Waymo, τα WMUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Waymo είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $950,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Waymo είναι $338,893.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Waymo

Σχετικές Εταιρείες

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι