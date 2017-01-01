Εξερευνήστε Ανά Διαφορετικούς Τίτλους
Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.
Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα →
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.
Προτεινόμενες Θέσεις
Σχετικές Εταιρείες
Άλλοι Πόροι