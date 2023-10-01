Wadhwani AI Μισθοί

Ο μισθός της Wadhwani AI κυμαίνεται από $13,918 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο χαμηλό άκρο έως $153,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wadhwani AI . Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025