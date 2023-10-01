Κατάλογος Εταιρειών
Wadhwani AI Μισθοί

Ο μισθός της Wadhwani AI κυμαίνεται από $13,918 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο χαμηλό άκρο έως $153,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wadhwani AI. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $33.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$153K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$13.9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wadhwani AI είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $153,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wadhwani AI είναι $33,372.

