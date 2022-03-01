Κατάλογος Εταιρειών
VVDN Technologies
VVDN Technologies Μισθοί

Ο μισθός της VVDN Technologies κυμαίνεται από $1,172 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $122,400 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VVDN Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $100K
Μηχανικός Υλικού
$1.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$4.6K

Διευθυντής Προϊόντος
$122K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$39.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VVDN Technologies είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $122,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VVDN Technologies είναι $39,689.

