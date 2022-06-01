Κατάλογος Εταιρειών
Vulcan Cyber
Vulcan Cyber Μισθοί

Ο μισθός της Vulcan Cyber κυμαίνεται από $129,052 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vulcan Cyber. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $129K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$148K
Μηχανικός Πωλήσεων
$174K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Vulcan Cyber είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $174,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vulcan Cyber είναι $147,900.

