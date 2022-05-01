VTEX Μισθοί

Ο μισθός της VTEX κυμαίνεται από $30,845 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $215,070 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VTEX . Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025