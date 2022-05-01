Κατάλογος Εταιρειών
VTEX
VTEX Μισθοί

Ο μισθός της VTEX κυμαίνεται από $30,845 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $215,070 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VTEX. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Σύμβουλος Διοίκησης
$84.1K
Μάρκετινγκ
$80.2K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$51.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$60K
Πωλήσεις
$215K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$212K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$66.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VTEX είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $215,070. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VTEX είναι $66,455.

